儒鴻法說會／美國大選選後客戶訂單保守 仍在觀察節慶買氣

儒鴻（1476）14日舉辦法說會，總經理洪瑞廷表示，面對美國總統大選結果後的新局面，紡織業最關心的就是地緣政治，以及未來新政府是否會有進一步的政策，這也會影響公司未來生產基地的布局，包括美國品牌客戶也都在做因應和準備，目前品牌端下單多還是延續先前保守策略，主要是還在觀察年底節慶的買氣。

洪瑞廷表示，目前有些品牌客戶下單至明年第1季、有些到第2季，雖然品牌客戶展望維持保守，但實際出貨的狀況不錯，主要是有一些客戶會追加訂單，因此公司對明年展望仍是審慎樂觀。他認為，明年有利的因素包括美國總統大選已塵埃落定、變數減少，加上公司在客戶端開發的項目數維持不錯的水準，顯示開發的動能持續存在。不利的因素則是戰爭影響不見收斂、區域性爭端再起，這些對供應鏈都會有影響。

市場普遍看好，儒鴻明年營運仍能有雙位數成長，也關注是否能超過2022年的營運表現、再創歷史新高。洪瑞廷坦言，這也是董事會對經營團隊的期許，目前看來，明年成衣和布的成長力道相當，且對兩者的訂單把握度都很強。

儒鴻財務長林芬如表示，今年布料是價量俱揚，其中，出貨成長是個位數上升，價格同步上漲。成衣則是量漲價平，出貨量是雙位數成長，價格則持平。展望2025年的量價表現，目前報價沒有全面性地喊漲，都是個案討論，原料價格雖持續下滑，市場產生競價壓力，但儒鴻多屬利基型產品，目前壓力還沒有大到無法支持價格。

市場也相當關注船運對出貨造成的影響，林芬如表示，最近影響船運的不確定因素增加，主要是颱風較多，對東南亞航線造成重大影響，進一步導致台灣、中國大陸沿岸船班延誤、塞港狀況加劇，主要影響原料運送到東南亞工廠，至於成品運送到歐美國家的航線還在可控範圍內。但近期也觀察到，由於已開始接近年前的出貨旺季，市場缺艙的狀況又再浮現，再加上美國大選後，有些業者擔心加稅，提前出貨，對此，儒鴻也會因應市場變化來調整。