中航財報／第3季稅後純益1.17億元、年增率81% EPS 0.59元

中航（2612）第3季營收為12.21億元，年增率16%，稅後純益為1.17億元，年增率81%，每股稅後純益為0.59元。累計前三季營收為33.64億元，年增率13%，每股稅後純益2.17元。

中航不斷的進行船舶汰舊換新，出售1艘海岬型的船舶獲利折算約3.9億元，預計於第4季入帳，每股貢獻約1.97元。中航委託造4艘海岬散裝輪台船百億商船大單到手，拿到中航旗下等子公司簽署2艘及選擇權2艘21萬噸級散裝貨輪建造合約。

中航業務涵蓋海運及內陸運輸、倉儲物流、海內外投資等的多元化跨國性集團。中航過去二十年來分別與上海外高橋造船廠、台灣國際造船廠、青島北海船廠簽訂建造數艘海岬型散裝貨輪，提供全球各大礦商、鋼廠與貿易商最值得信賴的原物料運輸服務。

中國航運目前主要經營自有海岬型散裝輪船隊，並以合資方式經營超大型原油輪（VLCC）及成品油輪（LR1），海外設有英國、新加坡及香港等子公司，國內則有分別經營內陸運輸與倉儲的偉聯運輸公司及中航物流公司。