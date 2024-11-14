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新美齊財報／前三季稅後純益2.44億元、年增34% EPS 0.94元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

新美齊（2442）14日公告，第3季稅後純益831.9萬元，年減85.5％，每股稅後純益（EPS）0.03元；累計今年前三季稅後純益2.44億元，年增34.8％，每股稅後純益0.94元。

新美齊近年積極投入雙北的都更、危老領域，新美齊指出，未來將積極提高土地庫存量公司已經建立品牌口碑，且精華區因素地難求、新案稀缺，一方面受到市場景氣干擾性小，另一方面也可降低自有資金的準備，未來將持續深耕，除了鎖定雙北精華區的都更、危老外，也會朝向台中、高雄兩地布局

新美齊目前手上儲備個案除了與海悅、德杰集團合作開發的「新店寶元段」案外，亦有取得台中多筆土地，包括以33.8億元買下台中南屯土地、13.8億元購置台中北屯機捷特區。

布局 新美齊 營收 都更

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