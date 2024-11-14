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航空族群業績報喜 長榮航重登40元、虎航漲逾8%

中央社／ 台北14日電
長榮航示意圖。聯合報系資料照
長榮航示意圖。聯合報系資料照

航空產業今年業績報喜，長榮航第3季、前3季獲利創高，激勵股價睽違一年多重登40元關卡，台灣虎航即將改列上市股，前3季賺逾半個股本，股價盤中勁揚逾8%。

航空業今年受惠客運需求維持高檔、貨運走強，業績連創佳績，長榮航第3季淨利新台幣93.21億元，歸屬母公司淨利89.85億元，每股盈餘1.66元，獲利創單季新高，前3季獲利也創高，每股盈餘3.98元，已接近去年全年4.01元的水準。

長榮航盤中股價逼近41元，漲幅逾2%，自2023年7月以來，股價重登40元關卡。虎航盤中漲勢凌厲，漲幅逾8%，站上70元大關，至71.6元；華航與星宇航空股價則在平盤附近震盪。

受惠疫情後出遊需求爆發，虎航前3季每股盈餘5.52元，賺逾半個股本，前10月營收139.39億元，年增35.7%，為歷史新高，並看好第4季淡季不淡。

台灣虎航將改列上市前公開承銷，近期展開競價拍賣，11月19日至21日辦理公開申購，暫定承銷價40元，今天股價漲勢凌厲，大漲逾8%，至71.6元。

台灣虎航 航空業 長榮航

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