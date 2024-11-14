長榮前三季大賺逾千億元 法人：貨櫃三雄明年高配息可期待

貨櫃三雄財報將全數出爐，長榮（2603）第3季單季稅後純益達619.13億元，每股純益（EPS）28.75元，前三季累計稅後純益1,087.5億元，每股純益50.68元，優於預期。法人估，長榮第4季獲利將高檔續航。

貨櫃三雄第3季單季稅後純益總和也是1,087億元，前三季累計獲利更達1,950億元。

法人樂觀預估，三雄今年全年合計獲利總額要飛越2,500億元大關應無太大問題，甚至會更好，明年高配息很可期待。

貨櫃三雄前三季獲利概況

長榮海運昨（13）日董事會通過第3季財務報告，第3季單季合併營收為1,527.89億元，年增109.84%，稅後純益為619.13億元，年增182.6%，每股純益為28.75元。

受到中東地緣政治以及全球多起主要港口罷工事件等因素衝擊供應鏈，第3季海運市場價量齊揚，累計前三季合併營收為3,477.56億元，年增67.98%，稅後純益1,087.54億元，年增239.4%，毛利率39%，每股純益50.68元。

全球貨櫃輪運價高漲，陽明、萬海第3季都創2022年第4季以來的新高，前三季賺超過一個資本額；陽明單第3季獲利年增率達911%，EPS為8.12元，累計前三季EPS達14.79元；萬海單季獲利年增率625.91%，EPS為6.57元，累計前三季EPS達12.34元。在長榮公布第3季財報之後，貨櫃三雄獲利驚人，總計獲利已達1,950億元。

貨櫃三雄全部公布獲利之後，法人普遍對於第4季獲利展望偏向樂觀，長榮、陽明及萬海10月營收仍舊較去年同期大幅成長，長榮海運年增77.73%、陽明年增68.06%，萬海年增68.64%，隨著11月運價已經止跌、貨量回升，貨櫃三雄第4季獲利可期。

業界指出，第4季市場船舶運力持續受中東地緣政治緊張及美國大選後的不確定性等因素影響，根據從2018年川普的關稅政策案例，可以看到關稅對北美海運市場貨櫃流動和運費是有其外溢效應。民生物資需求存在、貨量不會消失，只是出口地區移轉。

此外，明年農曆新年比預期早，亞洲近洋線旺季開跑，海運業者普遍認為近洋線需求已經開始步入旺季，春節前貨運需求、11月需求轉熱。

法人看好萬海以近洋線為主，11、12月的旺月表現會相對明顯，對於營收、獲利正面挹注。

上周為止運價指數連三漲，四大主要航線僅美西線外，其餘遠東到歐洲及地中海以及遠東到美東都是走揚。根據2024年10月主要經濟體製造業PMI指數，大陸重新回到擴張；歐元區略有改善，美國總統大選後，不確定性因素消失，反而出現補貨需求，市場需求看旺。