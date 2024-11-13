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材料-KY前3季獲利超越2023全年 每股賺57.36元

中央社／ 台北13日電

材料-KY今天公布第3季歸屬母公司淨利新台幣18.11億元，年增10.5%，季增3.3%，每股盈餘18.32元，年增7.4%；前3季每股盈餘57.36元。

材料-KY（濟南大自然新材料）統計，累計前3季歸屬母公司淨利為56.68億元，已超越2023年全年度，顯示在絲束和醋片需求強勁、原物料成本維持低檔情況下，持續提升生產效益、增加規模經濟。

材料-KY說明，第3季合併營收續創同期新高，為43.72億元，較去年同期增加34%。營收成長主因包括絲束、醋片需求強勁，銷售價格維持高檔，且絲束與長絲新產能擴增挹注。

產能規劃方面，材料-KY指出，因應絲束需求與營運成長，2024年7月中旬完成擴增絲束產能，預計2025年1月再完成擴增產能；其次，因應中國醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增具備降低碳足跡、可持續性的醋酸纖維長絲產能，以增加多樣化產品，預計年底前完成產能擴增至2400噸左右，並規劃2025年及2026年產能倍數擴增。

材料-KY預計2025年第2季，完成與轉投資中峰化學規模相當的醋片新廠；東南亞設廠（絲束）計畫，則擬與當地公司洽談合資。

展望第4季，材料-KY說明，由於市場成長、地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠，並看好中國醋片內需市場。

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