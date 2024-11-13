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南港財報／前三季稅後純益31.5億元 EPS 3.78元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

南港（2101）第3季世界明珠部分樓層入帳，挹注獲利，單季稅後淨利26億元比起去年同期虧損624萬元，財務狀況大幅改善，EPS 3.12元，前三季稅後淨利31.5億元比起去年同期的4,200萬元，前三季EPS 3.78元。

南港世界明珠6月取得使用執照，輪胎本業也漸入佳境，9月並因新增子公司南榮營建收入62億元，使得單月70.3億元營收較去年同期大增8.8倍，前九月的營收131.5億元，也較去年同期成長123.6%。

南港世界明珠獲利可觀，6月取得H棟的部分使用執照，就是108年賣給聯強等四家的15個樓層，在營收挹注之外，並挹注第3季獲利。其餘的部分則將在明年6月申請使用執照，成為南港下一波的重要獲利來源。

眾所矚目的世界明珠H棟部分使用執照在6月取得，公司並隨即進行過戶交屋，9月認列南榮營建收入62億元即為世界明珠H棟部分的營收，認列南榮的營收，也意味南港世界明珠這部分的收益將挹注南港第3季的獲利，南港第3季的獲利表現值得期待。

南港位於南港的世界明珠建案規模為六棟住宅大樓及兩棟商辦大樓，其中H棟商辦大樓已完銷，這也是南港已取得使用執照的部分，相關獲利將在第3季認列。另外去年底住宅大樓銷售248億元，則預計在明年完工入帳，並在明年6月提出使照申請。

商辦 建案 營收 聯強

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