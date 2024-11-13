志信財報／前三季稅後純益3.46億元 每股賺1.84元

志信（2611）第3季營收為1.699億元，年增5.6%，稅後純益為6,098萬元，年減62.08%，每股稅後純益為0.32元。累計前三季稅後純益3.46億元，年增34.1%，每股稅後純益1.84元。

該公司近年來多角化經營，主要的營運包括內陸貨櫃運輸業務，並從事物流商品與冷凍周邊運送；營建業務，產品型態以住宅大樓及廠辦大樓為主；油品業務，將營運加油站據點全部出租；流通業務，銷售進口家電及廚衛產品，還有觀光旅館業務還有轉投資「美麗信酒店」。

運輸事業，主要長途轉運、船邊轉運及油槽櫃運輸，並在北、中、南區設有運輸據點，這個部分的營運相當穩定。

至於營建事業部，志信近年來致力於廠辦、商場及住宅大樓之開發、規劃及興建等作業；經營區域以大台北地區及消費能力強之新竹及台中地區為主。近年更開發高品質渡假休閒宅社區，迎合未來市場。