嘉里大榮財報／前三季稅後純益7.93億元 每股盈餘1.7元

嘉里大榮（2608）第3季稅後純益為2.67億元，年減5.65%，每股稅後純0.57元。前三季營收為93.25億元，年增率為4.67%，營業毛利17.35億元，稅後純益7.93億元，年減42.7%，每股盈餘1.7元。

嘉里大榮提供一站式全方位的物流解決方案，並在四大核心業務領域持續精進，隨著第4季旺季到來業績有望再成長。

嘉里大榮為保持競爭力及永續發展，擴大營運布局，於新北市汐止、高雄市前鎮及屏東等地增設營運據點，這些物流中心分別將於2024年及2025年開始營運，成為推動營收、獲利新動能。

在冷鏈物流方面，擁有全台最具完善規模之低溫冷鏈倉儲與配送體系，營運貨品以低溫食品為主，並規劃於2024年將食品安全管理系統提升為FSSC 22000系統，藉以拉大與同業間競爭的差異性，並可符合大型跨國性食品集團對於食安管理的期待。