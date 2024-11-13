快訊

醫師、律師還吃香？5大熱門高薪低壓職業出爐 年薪爽領逾300萬

美國10月CPI年升2.6％符合預期 相較9月2.4％升幅略升

嘉里大榮財報／前三季稅後純益7.93億元 每股盈餘1.7元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

嘉里大榮（2608）第3季稅後純益為2.67億元，年減5.65%，每股稅後純0.57元。前三季營收為93.25億元，年增率為4.67%，營業毛利17.35億元，稅後純益7.93億元，年減42.7%，每股盈餘1.7元。

嘉里大榮提供一站式全方位的物流解決方案，並在四大核心業務領域持續精進，隨著第4季旺季到來業績有望再成長。

嘉里大榮為保持競爭力及永續發展，擴大營運布局，於新北市汐止、高雄市前鎮及屏東等地增設營運據點，這些物流中心分別將於2024年及2025年開始營運，成為推動營收、獲利新動能。

在冷鏈物流方面，擁有全台最具完善規模之低溫冷鏈倉儲與配送體系，營運貨品以低溫食品為主，並規劃於2024年將食品安全管理系統提升為FSSC 22000系統，藉以拉大與同業間競爭的差異性，並可符合大型跨國性食品集團對於食安管理的期待。

營收

延伸閱讀

邦睿生技將展開投資人競拍 前三季賺贏去年全年

味王財報／前三季稅後純益3.74億元 每股賺1.58元

淘帝財報／第3季虧損收斂 前三季每股虧0.3元

勤美財報／前三季稅後純益翻倍成長 EPS 3.66元

相關新聞

緯穎財報／第3季獲利63億元、EPS 34.36元 齊創高

緯穎（6669）13日公布第3季稅後純益為63.28億元，季增幅達34.81%，年增141.98%，每股純益34.36元...

長榮財報／第3季營收年增109.84% 稅後淨利年增182.6%

長榮海運（2603）於13日董事會通過113年第3季財務報告，第3季單季合併營收為1,527.89億元，年增109.84...

獲利衰退 三陽第三季僅賺10.51億元、年減17.17%

三陽公告第三季財報，單季營收161.87億元，年減2.99%，毛利率19.81%，合併營業淨利12.57億元，年減18....

製鞋類股再添生力軍！中傑預計12月中旬掛牌上市

製鞋類股再添生力軍！中傑-KY（6965）今年8月27日通過台灣證券交易所有價證券上市董事會審議，預計12月中旬掛牌上市...

長榮航財報／第3季、前三季稅後淨利 同創歷年最高

長榮航（2618）與合併子公司2024年第3季合併總營收新台幣571.6億元，較去年同期增加7.3%；合併本期淨利為新台...

車市雙雄Q3財報出爐…裕隆獲利增 和泰意外下滑

車市雙雄第3季財報出爐，裕隆逆勢增，和泰意外減。裕隆在純電車納智捷n7持續大量交車下，第3季單季稅後純益12.75億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。