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勤美前三季 EPS 3.66元 網家-2.49元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

勤美（1532）昨（13）日公告第3季稅後純益3,083.4萬元，年減91.9％，每股純益0.03元；累計今年前三季稅後純益14.12億元，年增107.6％，每股純益3.66元。

勤美目前手握多筆個案，範圍遍布台北、台中等，未來四年每年都有建案可完工認列，其中2027年更將迎來營建大豐收，包括「璞真上善」、「璞真之道」及「勤美璞真城仰」可交屋認列，完工案量可達逾130億元。

【記者彭慧明／台北報導】網路家庭（8044）昨（13）日召開董事會並公布第3季財報營收84.51億元，與前一季持平，年減13.4%；合併稅後淨損1.2億元，較上季擴大，與去年同期相近；歸屬母公司業主稅後淨損1.71億元，每股淨損1.21元，為連七季虧損。

網家今年前三季合併營收265.55億元，歸屬於母公司業主稅後淨損3.52億元，每股淨損2.49元。

勤美 營收

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