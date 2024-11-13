永豐餘財報／單季稅後純益7.8億元 紙價持續復甦、未來展望可期

永豐餘（1907）集團13日公布第3季財報，單季稅後純益7.8億元，年減30.9%，每股純益（EPS）0.47元，累計今年前三季稅後純益10.7億元，年減19.2%，每股純益0.65元。

永豐餘指出，近期觀察大陸紙價相較於越南、台灣有較明顯的上漲，尤其年末消費性活動眾多，有望挹注成長，第4季有望擺脫過去陰霾，樂觀看待年底表現。未來也將持續觀察市場需求進行調整，達到生產與效益最佳平衡。

並且永豐餘在現有產業綜效基礎上，轉化氣候環境挑戰成新商業模式。永豐餘總經理駱秉正日前於股東會上談到，永豐餘旗下的永餘智能亦已取得再生能源售電業執照，正與國外大型綠電電廠洽談合作，及評估包括沼氣發電等24小時綠電轉售，朝向未來每年可供5,000萬度以上的綠電或憑證銷售目標邁進。

另外，永豐餘公告董事會決議通過，與子公司永豐餘建設就高雄市苓雅區成功段土地簽訂合建契約案，其中包含高雄市苓雅區成功段745-1、760、760-1、762地號等4筆土地，全案土地面積約699.08坪，合建分配比例為地主26%、建方74%。

永豐餘表示，此案主要目的為，活化土地資產，擬辦理建案興建規劃及銷售，以獲取開發利潤。

同時旗下華紙（1905）、永豐實同步公告第3季財報，華紙單季稅後純益0.7億元，年增139%，每股純益（EPS）0.07元，累計今年前三季稅後虧損0.65億元，每股虧損0.06元。

華紙目前積極切入高毛利產品開發，領域涵蓋日常的食衣住行，其中包含紡織、食安用紙等，華紙表示，紡織部分目前紙漿抽絲已有樣品，第一條實驗產線預計第四季設置，有望開始小量供貨。

永豐實（6790）單季稅後純益1.4億元，年減51%，每股純益（EPS）0.5元，累計今年前三季稅後純益5.81億元，年減4.9%，每股純益2.18元。

永豐實目前於紙品方面市占率達37%，占據領導品牌地位，而清潔品部分市占率也達31%，永豐實表示，展望後市，將朝多品牌發展及定位滿足全方位的消費者使用需求，創造差異化產品的價值。