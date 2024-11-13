統領財報／持續布局土地資產 前三季每股賺0.83元

統領（2910）13日公布第3季財報，單季稅後純益0.39億元，年減15.2%，每股純益（EPS）0.22元，累計今年前三季稅後純益1.45億元，年增2.1%，每股純益0.83元。

統領持續購入新北市塭仔圳重劃區土地，於10月14日取得瓊泰段土地180-4、180-6、556-8、556-11、556-12、556-13、559-5地號公正段土地191-3、191-4地號，交易坪數408坪，總金額2.18億元，交由子公司德宏（5475）建設發展。

日前統領已購買於新北市新莊區福營段土地7、7-1、7-2，接近捷運輔大站周邊，交易坪數約302坪，交易總金額為2.11億元。陳文隆表示，目前兩塊土地尚未規劃，預計先等政府重劃完成配地後，最快將於2026年開始，再依照周邊發展狀況再做安排。

建案方面，統領旗下德宏建設目前另有兩案在販售，包含台北陽明山的御陽明建案及礁溪休閒住宅，兩者截至去年底皆出售逾八成，統領表示，未來將會先以售出目前手上餘屋為主。

至於本業方面，統領表示，目前營收占比上以台北東區統領商場收租部分較為穩定，營收占比中，台北租金收入方面會優於百貨部分。

桃園商場部分目前主要以影城、中大型餐飲、運動休閒服飾、誠品生活等業種為主力，並且將於12月引入日式雜貨品牌「唐吉訶德」（DON DON DONKI），除了有大眾熟悉的熟食、生鮮、零食、美妝外，更加入了桃園限定主題的新創元素，統領表示，桃園商場未來將持續引進新業種，以進一步帶動獲利提升。

台北東區統領商場以出租為主，目前多是長約，未來將根據市況調整租金價格，看好未來租金收益部分將會呈現穩定增長之趨勢。