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美利達前三季 EPS 5.89元 盯歐美買氣

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

自行車大廠美利達（9914）昨（13）日公布第3季財報，單季稅後純益6.9億元，年減9%，每股純益（EPS）2.31元；累計前三季稅後純益17.6億元，年減11.7%，每股純益5.89元。自行車雙雄巨大、美利達上季營運均呈現衰退。

巨大與美利達自行車在大陸銷售表現強勁，但隨著大陸進入冬季，需求放緩，影響巨大與美利達的銷售表現，自行車通路庫存水位已降低，但即將進入傳統淡季，歐美市場的買氣仍待觀察。

此前，美利達已公告10月營收，單月營收19.96億元，年增30.9%，今年前十月累計營收258.7億元，年增7.6%。美利達近幾月營收都較去年同期大幅成長，但在修車進入淡季以及歐美消費保守下，10月營收較9月衰退，隨著營收逐月成長，美利達今年全年營收可望較去年成長。

不過，美利達10月的單月營收卻是今年3月以來的單月最低，自行車通路庫存水位已降低，即將進入傳統淡季，歐美市場的買氣仍待觀察。

營收 美利達 自行車

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