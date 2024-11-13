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永豐餘前三季 EPS 0.65元 擬高雄推案

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

造紙大廠永豐餘（1907）昨（13）日公布第3季財報，單季稅後純益7.8億元，年減30.9%，每股純益（EPS）0.47元，累計今年前三季稅後純益10.7億元，年減19.2%，每股純益0.65元。

永豐餘指出，近期觀察大陸紙價相較於越南、台灣有較明顯的上漲，尤其年末消費性活動眾多，有望挹注成長，第四季有望擺脫過去陰霾，樂觀看待年底表現。未來也將持續觀察市場需求進行調整，達到生產與效益最佳平衡。

另外，永豐餘公告董事會決議通過，與子公司永豐餘建設就高雄市苓雅區成功段土地簽訂合建契約案，其中包含高雄市苓雅區成功段745-1、760、760-1、762地號等4筆土地，全案土地面積約699.08坪，合建分配比率為地主26%、建方74%。 永豐餘表示，此案主要目的為，活化土地資產，擬辦理建案興建規劃及銷售，以獲取開發利潤。

同時旗下華紙、永豐實同步公告第3季財報，華紙單季稅後純益0.7億元，年增139%，每股純益（EPS）0.07元，累計今年前三季稅後虧損0.6億元，每股淨損0.06元。

每股純益 永豐餘

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