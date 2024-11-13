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東台前三季 EPS -1.52元 陷出貨低谷

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

工具機大廠東台精機（4526）董事會昨（13）日通過，因應未來發展動能及充實營運資金，處分東台路科二廠廠房及附屬設施案，將與緯穎科技簽訂合約，以15.2億元交易金額出售，預估處分利益約11億元，實際處分利益尚待交易完成後認列。

東台董事會並通過第3季合併財報，合併營收13.39億元，稅後虧損1.41億元，較上季減少110萬元，每股稅後淨損0.55元，較上季增加0.01元。

東台今年受到整體市場環境不佳、企業資本支出保守影響，並提列存貨備抵跌價損失，前三季合併營收40.32億元、年減29%，稅後淨損3.88億元，每股稅後虧損1.52元。

東台前十月合併營收45.3億元，較去年同期減少27.5%，目前在手訂單累計31億元，但近期處於出貨交期低谷，及客戶庫存調整等因素影響，以致營收減少。

隨著全球PCB族群積極搶進泰國設廠趨勢，東台PCB鑽孔機配合客戶於今年第4季開始大量出貨，預計至2025年能持續挹注營運。

PCB 營收

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