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海悅前三季 EPS 年增1.7倍 同期最佳

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
海悅國際總經理王俊傑 （本報系資料庫）
海悅國際總經理王俊傑 （本報系資料庫）

代銷龍頭海悅國際（2348）昨（13）日公布第3季稅後純益達5.88億元、年增逾六成，每股純益達3.89元，為歷史第三高；累計前三季稅後純益約達20.47億元，年增1.7倍，每股純益達13.25元，為同期新高。

海悅國際表示，在營運規模效益下，第3季代銷收入持續成長，加上成本控制得宜，推升第3季營收約達19億元，較去年同期15.7億元增加21%，稅後純益約達5.88億元，較去年同期3.66億元大增60.5%，每股純益達3.89元、優於去年同期3.16元，僅次今年首季、去年第4季的每股純益7.93元、7.69元。

累計海悅國際今年前三季營收達58.42億元，較去年同期36.09億元大增61.9%，毛利率約達53.3%，營業利益率為41.1%，稅後純益約達20.47億元，不僅較去年同期7.63億元激增約1.7倍，更超越去年全年稅後純益16.55億元，稅後純益率達35%，呈現「三率三升」，前三季獲利更創歷年同期新高。

惟因股本擴張，海悅國際前三季每股純益達13.25元、略低於去年全年13.86元，不過仍大幅優於去年同期6.17元。

海悅國際指出，今年前三季因有認列投資大華建設、皇普建設、新應材的評價利益，受惠三家公司經營有方、營運漸入佳境，同步推升海悅轉投資效益顯現，前三季業外其他利益1.97億元。

展望明年，海悅國際表示，集團謹慎布局全國代銷建案，並與策略聯盟合作進行不動產開發、整合，明年營運依舊穩健。

每股純益 海悅

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