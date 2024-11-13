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緯穎財報／第3季營收、獲利、EPS 創三高

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

緯穎（6669）13日董事會通過第3季財務報表。第3季合併營收978.18億元，年增85.2%，稅後淨利為63.28億元，毛利率年增1.1個百分點至10.7%，每股稅後純益34.36元，高於去年同期的14.96元。第3季合併營收、獲利、每股稅後純益都創歷史新高。累計前三季每股稅後純益88.38元，已超過去年全年每股獲利。

緯穎表示，看好市場長期需求成長，將持續投資深化資料中心技術與產品開發。因應未來產能及營運需求，將以15.2億元為上限，取得原租賃的東台精機股份有限公司位於南科園區路竹廠房；馬來西亞廠的主機板產能已於第4季開始量產；並持續在全球各廠區導入和測試新一代先進液冷技術及產品。

營收 緯穎

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