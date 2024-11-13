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東台通過路科二廠出售給緯穎科技 初估處分利益約11億元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

工具機大廠東台精機（4526）董事會13日通過，因應未來發展動能及充實營運資金，處分東台路科二廠廠房及附屬設施案，將與緯穎科技（6669）簽訂合約，以15.2億交易金額出售，預估處分利益約11億元，實際處分利益尚待交易完成後認列。

董事會並通過第3季合併財報，合併營收13.39億元，稅後淨損1.41億元，較上季減少110萬元，每股稅後虧損0.55元，較上季增加0.01元。

東台今年受到整體市場環境不佳、企業資本支出保守影響，並提列存貨備抵跌價損失，前三季合併營收40.32億元、年減29%，稅後淨損3.87億元，每股稅後虧損1.52元。

東台前十月合併營收45.3億元，較去年同期減少27.6%，目前在手訂單累計逾31億元，但近期處於出貨交期低谷，及客戶庫存調整等因素影響，以致營收減少。

在產品應用的表現上，汽機車產業約占營收47%，航太業約占14%，電子/半導體業約占6%。市場面比重，台灣與大陸地區約占54%，歐美地區占31%，亞洲其他地區則占14%。

隨著全球PCB族群積極搶進泰國設廠趨勢，東台PCB鑽孔機配合客戶於今年第4季開始大量出貨，預計至2025年能持續挹注營運。

另因應法國子公司PCI整體營運結構改善及資金需求，董事會也通過授權董事長辦理增資議案。

東台表示，集團持續進行資源整合，除調整相關子公司業態和體質，並將生產基地逐步往亞洲集中，如針對新能源車解決方案，東台與子公司PCI聯手打造M1500臥式加工中心機，專為滿足中大型結構零件加工產線的高標準而設計，已成功出貨至中國大陸市場，就是合作成功的案例。

另外，東台於11月11日至14日參加東莞國際機床展（DME），以「東台智慧製造五化二新」為理念，提供完整加工應用解決方案。此次展出包含臥式五軸加工中心、立式加工中心和14軸車銑複合機等。

東台說，這些設備搭配由集團自主開發的智慧軟體，實現整體加工效益的提升並創造更高生產力，充分滿足客戶多元需求，此次來訪客戶人潮眾多，展出成果豐碩，後續中國大陸市場商機可期。

PCB 工具機 營收 緯穎

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