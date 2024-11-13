緯穎財報／第3季獲利季增34.8%創新高 前三季每股大賺88.38元

伺服器代工大廠緯穎（6669）13日公告第3季財報，受惠AI伺服器動能持續加溫、通用伺服器需求也優於預期，單季稅後純益衝上63.28億元，較上季大增34.8%，年增1.42倍，創新高，每股純益34.36元。

緯穎前三季稅後純益已衝破百億元大關、達到157.29億元，超越歷年全年獲利，年增84%，每股大賺88.38元。前三季除營收、獲利寫歷年來最佳外，三項財務指標數字也呈現「三率三升」，毛利率、營益率、淨利率等均改寫歷史同期新高。

緯穎第3季合併營收978.18億元，季增26.2%，年增85.2%，毛利率10.7%，季減0.1個百分點，年增1.1個百分點，營益率8.1%，季增0.1個百分點，年增1.9個百分點，淨利率6.5%，季增0.4個百分點，年增1.5個百分點。

緯穎前三季累計營收2,449.27億元，年增33.6%，毛利率10.8%，年增2個百分點，營益率8.2%，年增2.1個百分點，淨利率6.4%，年增1.7個百分點。

緯穎第3季來自微軟、Meta及亞馬遜AWS等大客戶的ASIC與GPU AI伺服器專案開案量持續增加，加上通用伺服器出貨動能優於預期、需求升溫，推升獲利再締新猷。

緯穎看好市場長期需求成長，持續投資深化資料中心技術與產品開發。隨著客戶訂單動能續強，因應未來產能及營運需求，緯穎董事會昨日也通過將以15.2億元為上限，取得原租賃的東台精機南科園區路竹廠房。

緯穎馬來西亞廠主機板產能第4季已加入量產行列，並持續在全球各廠區導入和測試新一代先進液冷技術及產品。