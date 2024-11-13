樺漢財報／第3季獲利季增36.29% 為單季歷史次高紀錄

儘管工業電腦（IPC）廠商今年營運表現普遍下滑，惟樺漢（6414）持續逆風增長，今年第3季歸屬於母公司業主淨利季增36.29%，為單季歷史次高紀錄，單季每股純益（EPS）達5.03元。 累計今年前三季EPS達13.39元，賺逾一個股本。

樺漢13日公布今年第3季財報，單季營收377.12億元，季增3.83%、年增25.86%，毛利率20.32%，較上季及去年同期皆成長，營益率4.55%，優於上季但低於去年同期，稅後純益6.91億元，年減9.44%，去年第3季為樺漢單季獲利歷史高點。

累計樺漢今年前三季營收1,067.5億元、年增22.12%，毛利率19.72%、營益率3.6%，皆不如去年同期，歸屬於母公司業主淨利18.29億元、年減0.33%，累計EPS達13.39元。

樺漢將於14日舉行法說會，分析今年第3季財報，以及釋出第4季度及明年展望。

樺漢日前公布2024年10月自結營收達123億元，月減4.6％、年增20.8％；累計2024年1至10月合併營收達1,190.56億元、年增22％。

樺漢三大事業體10月營收表現，分別為工控設計24.7億元、年增18.5％，品牌通路52.6億元、年增50.4％，系統整合45.6億元、年減0.6％；其中，樺漢個體（包含全資子公司）營收達14.2億元，年增率8％。

樺漢10月營收主要來自於全球智慧製造、邊緣運算系統、網通資安、零售金融、智慧家居等產業客戶的持續更新設備與服務需求，另外集團的ESaaS智慧平台整合方案，包括能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG節能減碳及AI技術應用導入，持續推廣發展新領域生意。