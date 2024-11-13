和碩法說會／估今年營收低於去年 明年資訊、消費性電子看增

和碩（4938）13日舉行法說會，展望第4季，和碩共同執行長鄧國彥表示，資訊及消費性電子業務相較上季轉弱，但通訊業務（iPhone組裝為主）歷來第4季為全年單季高峰，因此將有季成長，2024全年來看，預估營收將不如2023年，展望2025年，和碩預期資訊產品、消費性電子及網通業務皆會優於今年。

展望第4季，鄧國彥指出，資訊產品經過第3季旺季後，預計本季進入淡季、將有雙位數下滑，全年持平或小幅增長。消費電子亦呈現相同狀況，估本季將走弱，全年該業務將低於去年。至於通訊產品，歷年第4季都是最旺季度，因此預估該業務將有季增長。

2024全年來看，和碩預估營收將不如去年，主要是因網通、通訊產品及消費性產品表現走弱所致。

展望2025年，鄧國彥表示，明年應該是AI PC快速成長的一年，應用也會越來越多，預期將帶動和碩資訊產品業務增長。從消費性電子產品來看，明年將有不少新品推出，和碩今年該業務是谷底，預期明年將往上走。

鄧國彥說，通訊產品類方面，今年網通表現較疲弱，但隨著公司在5G、6G、WiFi 7或5G專網事業都有一些進展，和碩明年在網通業務將有一定成長幅度。而智慧手機產品則依據客人需求作相對應調整。

此外，針對川普當選美國總統，可能對墨西哥或其他地區新增關稅，和碩在美國本土有什麼應變方案？對此，鄧國彥回應，和碩近年在海外的分散布局完整，相信川普對墨西哥課稅應該會克制，但其實和碩在印第安納州有很大的據點，可以很快因應情況改成組裝產線。

不過，鄧國彥坦言，「印第安納州生產成本較高，當然若客戶能付得起，其實和碩在美國到處都能生產，可是如果最後比較下來，墨西哥廠生產還是比印第安納州便宜的話，那我們還是會選擇在墨西哥廠製造」。

和碩共同執行長鄭光志補充，和碩在美國除了印第安納州據點外，也可以與友商進行合作，「和碩一直有在準備，劇本不是只有一套」。