長榮航財報／第3季、前三季稅後淨利 同創歷年最高
長榮航（2618）與合併子公司2024年第3季合併總營收新台幣571.6億元，較去年同期增加7.3%；合併本期淨利為新台幣93.21億元；稅後淨利新台幣89.85億元，每股盈餘新台幣1.66元。
長榮航空與合併子公司2024年前三季合併總營收新台幣1,644.49億元，較去年同期增加12.4%；稅後淨利新台幣214.85億元，每股盈餘新台幣3.98元。
2024年第3季客運營收新台幣368.12億元，年減2.5%；2024年前三季客運營收新台幣1,097.21億元，年增10.2%。
今年前三季持續布局利基市場，機動靈活調整機型，積極增班加密航網，擴張區域航線運能，強化軸幅網路效益，穩固載客率及單位收益，1~9月全航線客運營收增加新台幣101.6億元，年增10.2%。
2024年第3季貨運營收新台幣141.07億元，年增45.5%；2024年前三季貨運營收新台幣370.57億元，年增26.8%。
長榮航表示，今年前三季整體航空貨運受益於電商蓬勃發展、AI伺服器、半導體機台等需求持續強勁，相關包機需求湧現，加上海運塞港海轉空外溢效應及東南亞出口服飾及電子新品出貨增溫，使得整體貨運需求暢旺，推升貨量及運價，1~9月載貨量年增11.7%，貨運單位收益年增12.5%，整體貨運營收年增26.8%。
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