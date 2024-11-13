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六方科法說會／前三季三率三升 AI相關新產品將量產、明年成長可期

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

泰國機加工大廠六方科-KY（4569）13日法說會，六方科今年前三季的營收為10.72億元，每股盈餘達6.63元，在景氣回溫帶動及美元高利率影響下，毛利率、營益率及淨利率分別為24.11%、9.26%及19.18%。與去年同期（2023年前三季）的18.97%、4.68%及12.94%相較，呈現三率三升，顯示六方科受去年工業和汽車類客戶庫存調整及新產品開發進度放緩的影響減弱，已明顯自谷底重新回到成長軌道。

六方科表示，第3季單季營收及獲利亮麗，汽車類及工業類產品穩健貢獻，成長動能主要係因汽車類及工業類客戶新型號產品放量，以及景氣回溫帶動工業類產品出貨成長所致，加上美元高利率及匯兌利益助攻下，整體營運績效逐季提升。以目前接單狀況來看，預計2024年第4季營運狀況有望呈現「淡季不淡」之勢，2024年全年度營運將自谷底重回成長趨勢。

放眼未來，六方科預計由於中美政治角力不斷升級，地緣風險明顯增加，許多歐美廠商加快了去中國化步伐。泰國作為東協精密工業的重鎮，具備完整的四輪載具、工業類產品和3C電子供應鏈，吸引著歐美廠商轉向泰國，另隨著AI熱潮，散熱、半導體及光通訊等新產品需求增加，相關供應鏈也逐步移轉至泰國，六方科亦趁著這股浪潮跨足新領域，積極與諸多客戶合作展開新專案，部分產品已完成送樣，量產時程進入倒計時，2025年的營運績效和業績增長亦值得期待。

泰國 營收

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