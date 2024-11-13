三陽財報／前三季EPS 4.69元 營收獲利穩、汽機車市占有望再提升
三陽（2206）公布2024年第3季財報，單季合併營業收入為161.87億元，年減2.99%，毛利率為19.81%，合併營業淨利12.57億元，年減18.17%，稅後淨利為10.51億元，年減17.17%，每股盈餘（EPS）為1.33元。
累積第1季至第3季合併營業收入510.83億元，年增率為3.39%，毛利率為20.34%，合併營業利益47.84億元，年減5.14%，稅後淨利為37.19億元，年減23.99%，每股盈餘（EPS）為4.69元。
在業外收入方面，本季未認列資產處分利益，由於去年第2季認列新竹安駕中心土地建物稅前利益約12.82億元，因此累積第1季至第3季獲利較去年同期衰減。
三陽分析前三季財報，在二輪事業方面，今年1-9月機車總體市場562,796台較同期減少7.24%，三陽亦受總體市場影響，年減2.26%，今年1-9月共銷售231,135台。
儘管市場環境充滿挑戰，三陽在二輪事業方面表現亮眼，穩步提升市占率，今年1-9月市占率達41.1%，較去年同期39.0%增加2.1%。透過高價與平價機種的雙重布局滿足消費者需求。以「國民神車」迪爵和「賽道之王」JET為首的明星車款銷量搶眼，分別拿下台灣市場銷售冠軍與亞軍，再次展現三陽在機車市場的品牌影響力，在競爭激烈的市場中穩健成長。
在四輪事業方面，三陽代理的Hyundai汽車第3季國產主力車款VENUE小改款，新增導入Level 2駕駛輔助，以及全新KONA純電休旅開始訂車，帶動品牌整體銷售氣勢，惟原廠零件供應不穩，7-9月新車總數僅4,734台，四輪銷售1-9月新車銷售共17,522台，較去年成長3.2%，展現穩健增長態勢。
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