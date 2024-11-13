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GOGOLOOK-創財報／認列併購與海外擴張 第3季每股淨損1.16元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Gogolook-創（6902）13日公告第3季財務成果。第3季營收為2.15億，季增11.7%，較去年同期成長12.1%，成長動能逐漸回歸正軌，毛利率為90.1%，收購的ScamAdviser同樣展現高毛利率表現，加上產品組合的助益下，較去年同期增加0.3個百分點。但因認列一次性併購相關費用以及持續海外擴張、招募人才與研發投資下，第3季歸屬母公司淨損約3,700萬元，每股淨損為1.16元。

第3季營收約2.15億元，季增11.7%、年增12.1%；營業利益約為-2,512萬元，較上季營業利益約為-1,326萬元擴大，較去年同期轉虧；歸屬母公司淨損3,725萬元，幅度較上季擴大，較去年同期轉虧損。今年1-3季累計營收6.19億元，年增10%，營業淨損5,009萬元，轉盈為虧，歸屬母公司淨損3,612萬元也較去年同期轉虧損，每股淨損1.13元。

展望未來，持續拓展多元營收以及陸續推出新服務，營收期望恢復成長動能，而獲利表現在營收持續成長，達到關鍵規模（critical mass）下，可望改善，今年Gogolook僅第1季獲利，目標明年Gogolook是連續獲利的元年。

Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，長期布局成果在許多營運指標逐漸展現。首先，MAU是長期營收的領先指標，Whoscall的MAU持續成長，泰國的MAU目前已正式超越台灣，成為Whoscall用戶最多的地區，市場有龐大的成長空間。在企業端方面，今年收購ScamAdviser後，已開始以ScamAdviser為品牌積極拓展企業防詐服務與加速跨入歐美市場。金融科技方面，袋鼠金融已成為全台流量最高的金融媒合平台，而目前數據顯示領先趨勢逐漸穩固。Gogolook接續在策略上將更著重將流量轉換成營收，同時持續創新，明年可望加速成長。

Gogolook第3季營收為2.15億元，呈現年增與季增，第3季以Whoscall訂閱與企業端服務為主的信任雲服務受惠於海外市場擴張，加上收購ScamAdviser開始併表，營收成長動能最強，較去年同期成長40.6%，占營收比重41.5%。但第3季數位廣告營收受消費景氣循環影響，較去年同期減少32.5%，占營收比重35.0%；以袋鼠金融為主的金融科技服務流量持續增加，第3季營收和去年相較呈倍數成長。

由於認列一次性併購相關費用，加上擴大投入AI創新服務與網羅優秀人才下，第3季管理費用和研發費用合計較去年同期增加超過五成，金額增加約6,100萬。第3季歸屬母公司淨損3,725萬元，每股淨損為1.16元。

Gogolook Whoscall 營收

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