威力暘財報／第3季三率三升、EPS 0.21元 前三季獲利創佳績
威力暘-創（6988）董事會通過今年第3季財報及前三季財報，第3季合併營收22.48億元，年增5.8％，稅後純益987萬元，EPS 0.21元，優於去年同期的-0.15元；累計今年前三季合併營收為6.76億元，年增4.2％，稅後純益2,623萬元，EPS 0.57元，優於去年同期的0.05元，並創下歷史新高。
威力暘前三季營業毛利率，從去年同期的27％，增加至近30％；營業利益率從去年同期的近0.3％，增加至近3.5％；稅後純益率近3.9％，高於去年同期的近0.4％。
威力暘指出，公司除了謹慎面對市場變化，同時保持與各主要客戶密切溝通，均對公司整體營運帶來正面的效益。在產品組合持續優化，以及成本控制之下，獲利的成長預計將優於營收成長，未來可望交出亮眼佳績。
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