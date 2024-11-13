和碩法說會／拿下半導體廠伺服器訂單 強調「GB200不會缺席」

和碩（4938）13日舉行法說會，針對伺服器業務發展，和碩共同執行長鄭光志表示，目前一步步穩步進行，現階段客戶還是以二、三線CSP（雲端服務供應商）及企業客戶需求為主，不過，和碩已拿下國內知名半導體廠生意，也到最後驗證階段，預計明年首季出貨。此外，明年大家看重的GB200，和碩集團也不會缺席。

鄭光志指出，和碩是伺服器領域新加入者，目前一步步穩步進行，現階段客戶還是以二、三線CSP及企業客戶需求為主，客戶領域涵蓋台灣、美國、中東。其中，和碩也拿下國內知名半導體廠生意，目前也到最後驗證階段，預計明年首季出貨。

鄭光志強調，終極目標仍是打入全球四大CSP供應鏈，和碩一直有跟他們聯繫管道。至於明年大家看重的GB200，和碩也不會缺席。

以產品線來說，和碩指出，OCP水冷整櫃、GPU伺服器11月已完成很高比例的測試，12月可以將測試機台送到客戶驗證，預計明年首季可以開始交貨。

今年和碩已少量出貨AI伺服器。鄭光志表示，在AI機櫃方面，也將在近幾周開始驗證，目前狀況良好，預計明年首季可以開始出貨，2025年能看到一些成果回饋。