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寶成財報／前三季賺贏去年全年、大漲逾5% 創近五年新高

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

全球製鞋龍頭寶成（9904）財報亮眼，前三季稅後淨利137.94億元、年增30.4%，每股稅後純益達4.68元，賺贏去年全年的3.61元，獲利為歷史同期次高。寶成13日大漲逾5%，收41.15元，創下2019年12月以來新高。

寶成前三季合併營收1,954.2億元、年增5.2%，主要得益於鞋類製造業務穩健復甦，有效抵銷運動用品零售業務銷售疲弱的不利影響。寶成表示，全球經濟自年初以來持續擴張，產業庫存已趨向健康水位。

鞋類出貨雙數較去年同期顯著成長，不過平均售價因產品組合變化而下降，但年減幅度逐季收窄，鞋類製造業務營收仍年增13%，合併營收占比增至67.9%。運動用品零售業務則因中國大陸消費者對支出更加審慎，雖然線上銷售保持增長，但線下門店則仍面臨客流不振的壓力，導致零售業務整體銷售年減8.3%，合併營收占比下降至31.7%。

寶成10月自結合併營收239.39億元，年增15.7%，為連續七個月正成長，且最近連四個月雙位數增長。

法人表示，製鞋產業景氣復甦方向明確，寶成前三季營運表現優於預期，全年每股稅後純益可望由原估的5元，上看5.5元至6元，有望創歷史新高。

寶成13日以39.8元開出，一度上漲至41.5元，收41.15元，漲幅5.1%。

寶成 營收

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