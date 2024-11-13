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誠品生第3季EPS 0.23元 雷虎-0.21元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

誠品生活昨（12）日公告，第3季單季稅後純益1,050.9萬元，每股純益（EPS）0.23元，是今年以來獲利首度轉正。

累計今年前三季稅後仍虧損1,153.1萬元，每股淨損0.24元。

誠品生活表示，近年積極線上、線下全面發展，去年業績已有起色，但是上半年因得認列開設新店的相關費用，導致仍為虧損，不過在大店陸續開幕營業下，預期今年營收可有雙位數成長，全年力拚賺錢。

【記者宋健生／台中報導】無人機大廠雷虎科技董事會通過前三季合併財報，第3季單季稅後虧損0.31億元，主要受到業外短期投資虧損影響，每股淨損0.21元；累計前三季稅後淨利4,090萬元，去年同期為虧損，每股純益0.29元。

雷虎董事會並通過擬辦理現金增資發行新股案，預計發行普通股數以不超過1,000萬股為上限，並授權董事長於40至60元的區間調整暫定價格。此次辦理現增，主要用於償還銀行借款及充實營運資金。

每股純益

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