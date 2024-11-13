車市雙雄Q3財報出爐…裕隆獲利增 和泰意外下滑

車市雙雄第3季財報出爐，裕隆（2201）逆勢增，和泰（2207）意外減。裕隆在純電車納智捷n7持續大量交車下，第3季單季稅後純益12.75億元，較去年同期逆勢成長1.6%，每股純益1.21元，優於預期。

和泰車第3季單季稅後純益42.8億元，年減32.6%，每股純益7.69元，探近七季的新低，主要是去年有大量LEXUS到港交車，推升獲利基期，加上台灣車市在今年8月之後需求轉弱，加上大陸市場需求也相對疲軟，卻仍競爭激烈而拖累母體，影響獲利表現。

車市雙雄獲利

裕隆董事會昨（12）日通過第3季財報，第3季稅後純益為12.75億元，小幅成長1.6%，每股純益1.21元；今年前三季稅後純益33.55億元，年減5.5%，每股純益3.2元。

裕隆前三季營運優預期，在營收方面約649億元，較去年同期590億元，增加59.6億元，主要來自是裕日車的e-POWER進口車銷售台數較去年同期增加，另外納智捷n7車型今年度開始銷售，致使整體營收成長。

至於本業方面，裕隆指出，合併營業淨利60.15億元，較去年同期70.42億元，減少10.27億元，減幅約14%，主要係受裕融企業融資業務占比減少，使其營業毛利下滑13.37億元所致。

裕隆表示，集團成員之一的中華車旗下的MG品牌因官方要求的自製率而暫停銷售，第3季營運顯受衝擊，對中華車的獲利造成影響，但關鍵是裕隆獲利不減反增，其主要原因是納智捷與裕日車的電動新車銷售力道強勁，因此帶動裕隆成長。

和泰車方面，今年第3季財報無論是單季還是累計都較去年同期衰退。和泰車第3季單季稅後純益42.8億元，年減32.5%，每股純益7.69元；累計前三季稅後純益160.4億元，年減13.1%，每股純益28.79元。

和泰車表示，前三季獲利較去年同期減少，主係因去年同期LEXUS車輛大量到港，營收基期較高所致。大陸經銷據點因大陸市場景氣及新能源車競爭影響，獲利較去年同期下滑。另外，和泰產險係因去第3季認列不動產處分利益，且今年上半年認列花蓮地震賠款，故整體獲利較去年同期減少。

汎德永業第3季獲利創下歷史同期新高，上周公布的裕日車第3季財報稅後純益1.02億元，年度大減74%，每股純益0.34元。