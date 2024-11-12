快訊

2024 COP29採訪側記…川普當選 會場瀰漫失敗主義

拔除NCC代理主委 「翁柏宗條款」藍白拚周五院會闖關

裕民Q3每股純益1.84元 台航0.96元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

散裝航商裕民（2606）昨（12）日公布第3季財報，單季稅後純益15.54億元，年增103.4%，每股純益（EPS）1.84元，累計前三季稅後純益37.44億元，年增104.8%，每股純益4.45元。

裕民公司表示，第3季全球鐵礦石裝載量較去年同期增長了3%，由於礦商VALE營運效率的提升、新產能的重啟和新項目的啟動，巴西運往中國大陸的長水路裝載量較去年同期增加了5%。此外，從西非出口運往大陸的鋁礬土，也貢獻了海岬型船舶長水路的延噸海浬。

裕民公司指出，第3季全球煤炭裝載量同比增長了2%。受惠於良好的天氣和較高的生產配額，印尼的裝載量增長了10%。儘管大陸國內煤炭產量提高和水力發電量增加，大陸煤炭需求仍維持高位。全球穀物裝載量較去年同期增長了6%，其中阿根廷和美國的裝載量分別增長了51%和33%。

另外，台航公司第3季稅後純益4億元，年減63.7%，EPS 0.96元。前三季稅後純益9.79億元，年減30.8%，前三季EPS 2.35元。

EPS 裕民

延伸閱讀

誠品生活財報／第3季EPS 0.23元 今年以來首度轉盈

潤泰新財報／前三季稅後純益144.95億元、EPS 5.31元 均創歷史新高

基士德財報／前三季EPS達1.38元 獲利超過去年全年

英業達上季 EPS 0.56元 AI 業務發威

相關新聞

車市雙雄Q3財報出爐…裕隆獲利增 和泰意外下滑

車市雙雄第3季財報出爐，裕隆逆勢增，和泰意外減。裕隆在純電車納智捷n7持續大量交車下，第3季單季稅後純益12.75億元，...

誠品生第3季EPS 0.23元 雷虎-0.21元

誠品生活昨（12）日公告，第3季單季稅後純益1,050.9萬元，每股純益（EPS）0.23元，是今年以來獲利首度轉正。

大山前三季 EPS 2.99元 合機2.71元

線纜廠大山（1615）、合機昨（12）日公告財報，大山第3季稅後純益2.13億元，年增23.3%，每股稅後純益（EPS）...

上銀前三季 EPS 4.64元 東元2.17元

上銀（2049）昨（12）日召開法說，並公布第3季合併財報稅後純益6.64億元，季增14%、年增5%，是近八季高點，每股...

世紀鋼前三季每股賺6.53元

世紀鋼（9958）昨（12）日公告第3季財報，受益套管式基礎量產化帶動毛利率提升，單季交出4.37億元獲利成績單，年增4...

潤泰新前三季 EPS 5.31元 同期新高

營建股潤泰新（9945）、華建、遠雄昨（12）日公告財報，潤泰新第3季稅後純益35.55億元，年減41%，每股純益（EP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。