裕民Q3每股純益1.84元 台航0.96元

散裝航商裕民（2606）昨（12）日公布第3季財報，單季稅後純益15.54億元，年增103.4%，每股純益（EPS）1.84元，累計前三季稅後純益37.44億元，年增104.8%，每股純益4.45元。

裕民公司表示，第3季全球鐵礦石裝載量較去年同期增長了3%，由於礦商VALE營運效率的提升、新產能的重啟和新項目的啟動，巴西運往中國大陸的長水路裝載量較去年同期增加了5%。此外，從西非出口運往大陸的鋁礬土，也貢獻了海岬型船舶長水路的延噸海浬。

裕民公司指出，第3季全球煤炭裝載量同比增長了2%。受惠於良好的天氣和較高的生產配額，印尼的裝載量增長了10%。儘管大陸國內煤炭產量提高和水力發電量增加，大陸煤炭需求仍維持高位。全球穀物裝載量較去年同期增長了6%，其中阿根廷和美國的裝載量分別增長了51%和33%。

另外，台航公司第3季稅後純益4億元，年減63.7%，EPS 0.96元。前三季稅後純益9.79億元，年減30.8%，前三季EPS 2.35元。