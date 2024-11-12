潤泰新前三季 EPS 5.31元 同期新高

營建股潤泰新（9945）、華建、遠雄昨（12）日公告財報，潤泰新第3季稅後純益35.55億元，年減41%，每股純益（EPS）1.30元；累計今年前三季稅後純益144.95億元，年增32.3%，每股純益5.31元，前三季獲利創同期新高。

潤泰新指出，今年除了完工交屋挹注本業外，因不動產評價利益挹注，加上認列南山人壽投資收益，推升獲利。

華建第3季稅後純益5.28億元，去年同期則為虧損，每股純益0.63元；累計今年前三季稅後純益12.39億元，去年同期也是虧損，也是同期新高，每股純益1.48元。

遠雄第3季稅後純益11.9億元，年增98%，每股稅後純益（EPS）1.53元；累計今年前三季稅後純益26.72億元，年增55.8%，每股純益3.42元。

潤泰新今年進入完工交屋期，除了「潤泰央北」、「潤泰青田618」、「潤泰大安富陽」、「潤泰信義」等四案陸續認列外，第4季還有總銷19億「潤泰左岸生活」可完工交屋，全年營運看俏。此外，總銷60億元、接近完銷的「潤泰峰左岸」預計最快年底可取得使照，將成為明年業績動能之一。

法人認為，潤泰新因口碑佳，個案銷售狀況表現良好，且又以布局雙北為主，受大環境波動較小，加上手上的「潤泰玉成辦公大樓 」還有四成未出租，若出租後，預計可認列投資性不動產公允價值評價約25億元利益，未來營運穩健看俏。

華建今年有五筆個案可完工交屋入帳，完工量約104.47億元，推升前三季營運，2025年預計有四筆個案可望完工交屋，完工量共156.8億元，2026年預計有五筆個案完工，完工量166.18億元。

華建指出，目前手握多筆個案，預期未來三年，每年完工量可達百億元動能無虞，其中包括總銷82億元的大案「大華縱橫」預計在2025、2026年可交屋入帳。預期2026年有望來到營運高峰。