快訊

2024 COP29採訪側記…川普當選 會場瀰漫失敗主義

拔除NCC代理主委 「翁柏宗條款」藍白拚周五院會闖關

潤泰新前三季 EPS 5.31元 同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

營建股潤泰新（9945）、華建、遠雄昨（12）日公告財報，潤泰新第3季稅後純益35.55億元，年減41%，每股純益（EPS）1.30元；累計今年前三季稅後純益144.95億元，年增32.3%，每股純益5.31元，前三季獲利創同期新高。

潤泰新指出，今年除了完工交屋挹注本業外，因不動產評價利益挹注，加上認列南山人壽投資收益，推升獲利。

華建第3季稅後純益5.28億元，去年同期則為虧損，每股純益0.63元；累計今年前三季稅後純益12.39億元，去年同期也是虧損，也是同期新高，每股純益1.48元。

遠雄第3季稅後純益11.9億元，年增98%，每股稅後純益（EPS）1.53元；累計今年前三季稅後純益26.72億元，年增55.8%，每股純益3.42元。

潤泰新今年進入完工交屋期，除了「潤泰央北」、「潤泰青田618」、「潤泰大安富陽」、「潤泰信義」等四案陸續認列外，第4季還有總銷19億「潤泰左岸生活」可完工交屋，全年營運看俏。此外，總銷60億元、接近完銷的「潤泰峰左岸」預計最快年底可取得使照，將成為明年業績動能之一。

法人認為，潤泰新因口碑佳，個案銷售狀況表現良好，且又以布局雙北為主，受大環境波動較小，加上手上的「潤泰玉成辦公大樓 」還有四成未出租，若出租後，預計可認列投資性不動產公允價值評價約25億元利益，未來營運穩健看俏。

華建今年有五筆個案可完工交屋入帳，完工量約104.47億元，推升前三季營運，2025年預計有四筆個案可望完工交屋，完工量共156.8億元，2026年預計有五筆個案完工，完工量166.18億元。

華建指出，目前手握多筆個案，預期未來三年，每年完工量可達百億元動能無虞，其中包括總銷82億元的大案「大華縱橫」預計在2025、2026年可交屋入帳。預期2026年有望來到營運高峰。

每股純益 潤泰新

延伸閱讀

誠品生活財報／第3季EPS 0.23元 今年以來首度轉盈

潤泰新財報／前三季稅後純益144.95億元、EPS 5.31元 均創歷史新高

台北大巨蛋漏水遲未改善完成 體育局今祭出120萬元罰單

流感重症202例、釀26死亡 皆為10年同期最高

相關新聞

車市雙雄Q3財報出爐…裕隆獲利增 和泰意外下滑

車市雙雄第3季財報出爐，裕隆逆勢增，和泰意外減。裕隆在純電車納智捷n7持續大量交車下，第3季單季稅後純益12.75億元，...

誠品生第3季EPS 0.23元 雷虎-0.21元

誠品生活昨（12）日公告，第3季單季稅後純益1,050.9萬元，每股純益（EPS）0.23元，是今年以來獲利首度轉正。

大山前三季 EPS 2.99元 合機2.71元

線纜廠大山（1615）、合機昨（12）日公告財報，大山第3季稅後純益2.13億元，年增23.3%，每股稅後純益（EPS）...

上銀前三季 EPS 4.64元 東元2.17元

上銀（2049）昨（12）日召開法說，並公布第3季合併財報稅後純益6.64億元，季增14%、年增5%，是近八季高點，每股...

世紀鋼前三季每股賺6.53元

世紀鋼（9958）昨（12）日公告第3季財報，受益套管式基礎量產化帶動毛利率提升，單季交出4.37億元獲利成績單，年增4...

潤泰新前三季 EPS 5.31元 同期新高

營建股潤泰新（9945）、華建、遠雄昨（12）日公告財報，潤泰新第3季稅後純益35.55億元，年減41%，每股純益（EP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。