寶成財報／前三季每股純益4.68元 賺贏去年全年3.61元

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）董事會12日通過前三季合併財報，合併稅後淨利137.94億元、年增30.4%，每股稅後純益達4.68元，不但賺贏去年全年的3.61元，隨著全球製鞋產業景氣復甦，獲利也來到歷史同期次高。

寶成表示，全球經濟自年初以來持續擴張，產業庫存已趨向健康水位。法人則說，製鞋產業景氣復甦方向明確，寶成前三季營運表現優於預期，全年每股稅後純益可望由原估的5元，上看5.5元至6元，有望創歷史新高。

寶成指出，前三季合併營收1,954.20億元、年增5.2%，主要得益於鞋類製造業務整體營運的穩健復甦，有效抵銷運動用品零售業務銷售疲弱的不利影響。

鞋類製造業務方面，隨著鞋類產品需求大幅提升，加上低基期支持，出貨雙數較112年同期成長顯著，平均售價雖因產品組合變化而下降，但年減幅度亦逐季收窄，推動鞋類製造業務營收年增13.0%，合併營收占比增至67.9%。

運動用品零售業務方面，由於中國大陸的經營環境愈趨複雜多變，消費者對支出更加審慎，儘管前三季線上銷售保持增長，但線下門店則仍面臨客流不振的壓力，導致零售業務整體銷售較去年同期減少8.3%，合併營收占比下降至31.7%。

寶成前三季合併營業毛利為480.35億元、年增8.2%，合併營業毛利率為近24.6%，亦較去年同期23.9%提高近0.7個百分點，主要受惠鞋類製造業務產能利用率及生產效率顯著提高；同時，運動用品零售業務在折扣幅度與庫存管理方面也有所成效。

寶成前三季依權益法認列的投資收益為84.99億元，較去年同期增加1.81億元。其中，認列直、間接持股18.09%南山人壽相關轉投資收益為66.25億元，較去年同期減少1.23億元。

此外，淨外幣兌換利益較112年同期增加7.08億元、處分關聯企業淨利益增加7.02億元等。因此，寶成前三季合併營業外淨收益為124.92億元，較去年同期增加18.6%。