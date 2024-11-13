上銀前三季 EPS 4.64元 東元2.17元
上銀（2049）昨（12）日召開法說，並公布第3季合併財報稅後純益6.64億元，季增14%、年增5%，是近八季高點，每股純益1.88元；累計前三季稅後純益16.42億元、年減3.5%，每股純益4.64元。
展望未來，上銀董事長卓文恒表示，2025年台灣工具機產業景氣會比今年好，明年上銀營運有機會較今年成長。上跟積極拓展專用型機器人應用，未來機器人營收占比會愈來愈高。
【記者李珣瑛／新竹報導】東元（1504）董事會昨（12）日通過第3季財報，累計今年前三季合併營收417.13億元，年減7.4%。毛利率25.69%，年增0.78個百分點。稅後純益45.76億元，年減3.4%，每股純益2.17元。
東元第3季合併營收134.57億元，季減7.4%，年減10.7%。毛利率25.96%，分別季增0.71個百分點、年增1.35個百分點。
單季稅後純益17.7億元，季增7.5%，年增80.4%，每股純益0.84元。
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