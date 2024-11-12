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正隆財報／第3季毛利率年減5個百分點 前三季EPS 0.44元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

正隆（1904）12日公告財報，第3季營收125.2億元，年增21.2%，稅後純益5,048.5萬元，單季每股純益0.05元，是近五季以來低點。累計前三季營收333.04億元，年增7.8%，稅後純益4.88億元，每股稅後純益0.44元。

正隆第3季毛利率大幅縮水，來到13.37%，較去年同期下滑超過5個百分點，是造成營收成長獲利表現卻下滑的主因。正隆表示，主要是第3季原料成本攀升，國際廢紙報價截至9月，近一年漲幅達24%，從今年4、5月國際廢紙報價往上走時，公司就希望能反映成本、抬高售價，但市場價格競爭十分激烈，在競價壓力下，不僅沒有漲價成功，第3季價格還下滑3%，使得利潤大幅壓縮。累計前三季毛利率16.45%，亦較去年同期下滑近0.7個百分點。

展望第4季，正隆表示，第4季是傳統旺季，雙11檔期紙箱需求暢旺，加上明年農曆年過年較早，年節需求可望從11月下旬開始拉貨，12月來到高峰。在原料成本方面，第3季應該是最高點，第4季可望下滑，加上產品報價在旺季需求下相對有撐，可望扭轉第3季毛利率下滑的劣勢。

在產能方面，正隆今年營收成長的重要來源一部分是來自越南的北江紙器廠和濱吉紙器廠，兩座去年運轉的新廠目前稼動率都已來到八成以上，年底產能利用率有望來到100%。

正隆 營收

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