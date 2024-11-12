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世紀鋼前三季每股賺6.53元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

世紀鋼（9958）昨（12）日公告第3季財報，受益套管式基礎量產化帶動毛利率提升，單季交出4.37億元獲利成績單，年增40.4%，每股純益1.7元；累計前三季稅後純益達16.51億元，年增1.8倍，每股純益6.53元。

法人表示，世紀鋼今年營收貢獻來自於在手工程包括台電二期，海龍案場等。以第3季營收來看，單季為28.67億元，雖比去年同期的36.45億元，衰退21.3%，但因套管式基礎量產優化毛利率，從去年同期的18.4%提高至33.4%，挹注獲利大幅增長。

依該公司公告數據，第3季稅後純益為4.37億元，相較去年同期的3.12億元，成長40.4%，每股純益1.7元；累計前三季稅後純益達16.51億元，比去年同期的5.9億元，增加1.8倍，每股純益6.53元。

展望營運前景，法人指出自第4季開始，世紀鋼正啟動離岸風電3-1期開工，總裝置容量2,335MW的離岸風電3-1期將於2026年起陸續併網，加上世紀鋼與子公司世紀風電承作3-1渢妙風場500MW、共20座套管式水下基礎訂單，將有利營運進一步上攻。

此外，世紀鋼正加緊產能擴增，該公司預計新建三座擎天塔，第一座已完工，第二座完工在即；第三座預估在2025年第2季完工。隨擎天塔的布建，預計每月將新增二至三組Jacket產能，相較於現有產能每月三至四組接近倍增。

世紀鋼 離岸風電

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