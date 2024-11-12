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14家金控10月自結獲利月減2.3% 法人看好這四檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
14家金控股自結10月稅後純益359億元，月減2.3%，證券為主金控表現優於壽險及銀行為主金控，投顧法人指出，第4季為金融業獲利全年低點，目前看好國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、玉山金（2884）等四檔。情境示意圖。圖／Ingimage
14家金控股自結10月稅後純益359億元，月減2.3%，證券為主金控表現優於壽險及銀行為主金控，投顧法人指出，第4季為金融業獲利全年低點，目前看好國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、玉山金（2884）等四檔。情境示意圖。圖／Ingimage

14家金控股自結10月稅後純益359億元，月減2.3%，證券為主金控表現優於壽險及銀行為主金控，投顧法人指出，第4季為金融業獲利全年低點，目前看好國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、玉山金（2884）等四檔。

大型本國投顧分析，整體14家金控10月稅後純益月減2.3%至359億元，其中，證券為主金控月增33%，主要受惠台股價量俱揚，帶動證券經紀手收及投資收益回升；壽險金控因一籃子避險有效性降低，使避險成本回升，獲利月增5%；銀行金控月減13%，反映債券評價下滑影響投資收益。

美聯準會（Fed）11月維持降息循環，再度降息25基點達4.5%至4.75%，市場預期今年底仍維持再降1碼至4.25%，但明年降息幅度縮減為3至4碼，且長率受川普政策影響，帶動殖利率曲線趨陡，法人預估銀行美元存款資金成本下降及FX swap收益下滑幅度仍需視明年降息幅度。

壽險美國長天期公債回升有助提升壽險再投資收益率，預期美台明年利差縮減將有助壽險CS傳統型避險成本下降。

法人表示，金融業今年第4季為獲利全年低點，反映銀行提列信用成本增加，壽險實現資本利得減少，目前金融股看好國泰金及富邦金，主因在於銀行資金成本下降、壽險經常性收益率提升，接軌IFRS 17影響及配息能力優於同業，亦看好淨利息及手續費動能維持、現金股利殖利率優於同業的中信金及玉山金。

中信金 台股 國泰金 壽險 富邦金 玉山金 金融業 降息

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