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上銀財報／前三季每股賺4.64元 將布局人型機器人關鍵元件

經濟日報／ 記者宋健生/台北即時報導

傳動與控制科技大廠上銀（2049）12日召開法說，並公布第3季合併財報，合併稅後淨利6.64億元，季增14%、年增5%，是近八個季度以來高點，每股稅後純益1.88元；累計前三季稅後淨利16.42億元、年減3.5%，每股稅後純益4.64元。

展望未來，上銀董事長卓文恒表示，明年台灣工具機產業景氣會比今年好，上銀營運有機會較今年成長。

對於各界關注的機器人發展概況，卓文恒說，倉儲物流應用AI機器人預計明年底逐步放量，半導體設備應用晶圓機器人和迴轉工作台等，到明年需求可期，上銀也積極布局人型機器人所需減速機、機器人關節、滾珠螺桿等關鍵元件。

卓文恒說，上銀積極拓展專用型機器人應用，預期未來機器人營收占比會越來越高，明年機器人占整體營收比重會提升。上銀12日舉行法說，是睽違近五年後，首次舉辦實體法說會，由卓文恒親自主持。

上銀第3季合併營收63.26億元，季增2.3%，是近四個季度以來高點，毛利率30.73%，季減0.78個百分點，主要受到大陸商務部取消ECFA關稅減讓優惠，銷往大陸產品須課徵進口關稅，為此上銀給予大陸經銷商折扣所致。

觀察主要產品業績比重，第3季滾珠螺桿占整體營收比重約21%、線性滑軌占比約62%、工業機器人占比約7%，其他占比10%。

展望主要市場景氣動向，卓文恒引用統計資料表示，今年日本工具機市場規模可望小幅成長2%至3%，航太應用相對穩健。

美國市場方面，美國總統大選後，工具機業者陸續有訂單挹注，美國市場相對正向、明年需求可回升。至於台灣工具機產業景氣也有好轉跡象，部分廠商投入半導體設備應用，預期明年景氣會比今年好。

不過卓文恒指出，歐洲尤其德國市場，汽車產業相對低迷，未來景氣待觀察，期盼明年下半年開始回溫。

至於中國大陸市場，卓文恒不諱言，景氣相對不明朗，需觀察美國關稅政策動向，上銀在當地訂單能見度約2至2.5個月，交期相對短，但每月需求穩定，東南亞和印度市場需求持穩。

ECFA 上銀 工具機 機器人 營收

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