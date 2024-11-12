遠雄財報／第3季稅後純益11.9億元、年增98% EPS 1.53元

遠雄（5522）12日公告，第3季稅後純益11.9億元，年增98％，每股稅後純益（EPS）1.53元；累計今年前三季稅後純益26.72億元，年增55.8％，每股稅後純益3.42元。

遠雄近年積極全台布局，住宅、商辦皆有推案，今年共有約7個新建案可完工交屋，合計總銷約200億元以上，明年則預計完工案量有360億元、2026年更將有1,119億元。

商用不動產方面，遠雄在北士科的百億大案「遠雄商舟」近來交易頻傳，銷售率已達七、八成，該案預計2025年中完工交屋，將成為明年的營運動能之一。

推案方面，遠雄指出，今年預計有七筆新案推出，總推案量逾300億元，維持往年水準，且將擴展開發區域重心至七都及都市更新案，推案範圍分布全台，北中南都會有新案，其中又以台中新案最多。