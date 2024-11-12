快訊

12強賽／從一開始就是設定林昱珉抗韓 曾豪駒：我們最好的投手

外資賣超476億元 賣超第一名竟是他、聯電及台積也遭大賣

朝野達共識 考試院人事同意權案12月17日投票表決

遠雄財報／第3季稅後純益11.9億元、年增98% EPS 1.53元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

遠雄（5522）12日公告，第3季稅後純益11.9億元，年增98％，每股稅後純益（EPS）1.53元；累計今年前三季稅後純益26.72億元，年增55.8％，每股稅後純益3.42元。

遠雄近年積極全台布局，住宅、商辦皆有推案，今年共有約7個新建案可完工交屋，合計總銷約200億元以上，明年則預計完工案量有360億元、2026年更將有1,119億元。

商用不動產方面，遠雄在北士科的百億大案「遠雄商舟」近來交易頻傳，銷售率已達七、八成，該案預計2025年中完工交屋，將成為明年的營運動能之一。

推案方面，遠雄指出，今年預計有七筆新案推出，總推案量逾300億元，維持往年水準，且將擴展開發區域重心至七都及都市更新案，推案範圍分布全台，北中南都會有新案，其中又以台中新案最多。

商辦 建案 遠雄 都市更新

延伸閱讀

潤泰新財報／前三季稅後純益144.95億元、EPS 5.31元 均創歷史新高

遠雄悅來飯店、遠雄海洋公園雙獲「幸福企業」金牌

基士德財報／前三季EPS達1.38元 獲利超過去年全年

葡萄王前三季 EPS 6.76元 加強在陸布局

相關新聞

14家金控10月自結獲利月減2.3% 法人看好這四檔

14家金控股自結10月稅後純益359億元，月減2.3%，證券為主金控表現優於壽險及銀行為主金控，投顧法人指出，第4季為金...

大山財報／前三季獲利賺贏去年全年 暫居線纜獲利王

老牌線纜廠大山（1615）訂單滿檔、向上拓展北部有成，前三季獲利已經賺贏去年全年，暫居線纜獲利王。大山12日公告，第3季...

仁寶財報／第3季稅後盈餘33.34億元、季年雙增 EPS 0.77元

代工大廠仁寶（2324）12日公布第3季稅後純益為33.34億元，較上季增長16%，較去年同期增長39%。單季每股純益提...

中興電財報／大嗑國內商機！前三季每股賺5.61元 創歷史新高

中興電（1513）12日公告，第3季稅後純益9.2億元，年增25％，創同期新高，每股稅後純益（EPS）1.86元；累計今...

星宇航空財報／前三季稅後純益15.35億元、年增389% 每股賺0.64元

星宇航空（2646）第3季獲利寫下亮麗成績，1-9月累計總營收為259.27億，年增62%，稅後純益15.35億，年增3...

華建財報／前三季稅後純益12億 創歷史新高

華建（2530）12日公告財報，第3季稅後純益5.28億元，較去年同期虧轉盈，每股稅後純益（EPS）0.63元；累計今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。