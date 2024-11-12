合機財報／前三季EPS 2.71元、創近26年新高 台電訂單挹注

合機（1618）12日公告財報，受惠台電強韌電網計畫下，前三季獲利不僅翻倍成長，更賺贏去年全年，創下自1998年以來、近26年新高。

合機第3季稅後純益2.26億元，年增148％，每股稅後純益（EPS）1.18元；累計今年前三季稅後純益5.21億元，年增136.4％，每股稅後純益2.71元，創下近26年新高。

台電強韌電網預計2022至2032年花費181億元汰換246.5公里電纜，加上台電2024年執行大型計畫中，離岸風電加強電力電網計畫112.8億元、離岸風電區塊開發3-1期加強電力網計畫22.4億元等，都會提升對電線電纜的相關需求。

值得一提的是，合機因擁有345kv超特高壓電力電纜製造能力，在取得訂單上略有優勢，法人指出，由於台電每月都會陸續釋出標案，預期未來合機將進一步有新單落袋，挹注營運表現。