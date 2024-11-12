長榮鋼財報／前三季稅後淨利20.92億元 年減36%

長榮鋼（2211）12日公告前三季稅後淨利20.92億元，相較去年同期的32.68億元，衰退36%，每股純益為5.02元。法人認為，該公司現有的明年排定訂單維持一定水準，營運不看淡。

法人指出，雖然央行近期祭出房市管制措施，令房市陷入一片陰霾，惟因科技業持續建置廠房、物流業擴大物流倉的布局，再加上都更、商辦等開發陸續推出，對長榮鋼營運保持樂觀看待。

此外，長榮鋼三大轉投資事業，分別為欣榮企業、水美工程及榮鼎綠能，投資占比各為6.46%、48.13%、50.06%。

其中，欣榮公司執行桃園市家戶垃圾委託處理契約，未來將依處理量能接收市府交付垃圾量，並持續穩定自行接收一般事業廢棄物的接收量，競爭力展現在將廢棄物處理及汙染防制採先進技術進行系統性更新，逐步進行設備升級，期使未來整體營運量能更加穩健。