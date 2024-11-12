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南僑財報／前三季稅後純益7.71億元、年增17% EPS 3.11元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

南僑（1702）12日公布第3季財報，單季稅後純益1.42億元，年減49.1%，每股純益（EPS）0.57元，累計今年前三季稅後純益7.71億元，年增17.9%，每股純益3.11元。

南僑多角化經營策略不能脫離四大相關（原料、技術、通路、文化），趨勢跟潮流也非常重要；隨著發展策略精準推動，南僑集團的營收、獲利近年來不斷攀升。

南僑食品集團（上海），已於2021年5月上海A股掛牌上市，成為上市食品業第一家在中國大陸掛牌企業；南僑今年IPO再添丁，轉投資子公司皇家可口預計10月送件申請登錄興櫃交易；南僑另一隻金雞母泰國南僑也正在評估要進入資本市場。

南僑在中國大陸油脂事業經營27年，成為台灣上市食品業第一家在中國大陸掛牌企業，2022年於重慶興建新生產基地投資約人民幣4.8億元，增加奶油、冷凍麵糰生產加工工廠、研發及配套用房等生產設備，並計畫在廣州成立第二條冷凍麵糰生產線，將為營運再添新柴火。

南僑三大事業體各有專長，呈現出台灣、大陸及泰國三足鼎立局面，讓南僑未來走得更穩健。

南僑

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