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泰山財報／第3季稅後純益2.68億元、年增逾5成 EPS 0.55元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

泰山（1218）12日公布第3季財報，單季稅後純益2.68億元，年增53.14%，每股純益（EPS）0.55元，累計今年前三季稅後純益6.26億元，與去年同期相比轉虧為盈，每股純益1.29元。

泰山營收主要來自於油脂、食品、飼料3大產品線；2022年，公司營收比重：油脂57%、食品飲料35%、飼料4%。其中，油脂產品包括沙拉油、葵花油、葡萄籽油、橄欖油等。

泰山的食品包括仙草蜜、八寶粥、養生珍饌、冰鎮紅茶系列、純水等，近年來也代工其他品牌飲品。

泰山董事長劉偉龍日前表示，每年第2季、第4季為食品業的傳統淡季，但以泰山的營運現況來看，今年將呈「淡季不淡、旺季更旺」走勢。泰山也已完成幕僚長、營運長、研發長及技術長的專業人才布局，配合此次董事全面改選，將可啟動全新投資，全心投入公司營運，為8萬多名股東創造最大利益。

泰山 營收

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