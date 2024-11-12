復盛應用財報／第3季稅後純益8.27億元、年增76% EPS 6.09元

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）12日公布第3季稅後純益8.27億元，年增76%，每股純益6.09元；累計今年前三季稅後純益達25.02億元，年增46.8%，每股純益18.66元。法人並認為，第4季為傳統出貨旺季，營運更上層樓可期。

法人指出，觀察復盛應用今年營運變化，隨著旗下品牌客戶群的產品庫存去化已告一段落；同時，相繼上架的新款產品熱銷，並有追加訂單落袋，挹注該公司第2季出貨呈現淡季不淡態勢。

接續，第3季期間，在新品開始小量生產下，營運優於市場預期。以第3季營收來看，單季為70.2億元，年增34.5%、季增14.5%，推升整體獲利表現。

依該公司公布財報數據，單季交出稅後純益8.27億元的亮麗獲利成績，年增76%，每股純益6.09元；累計今年前三季稅後純益達25.02億元，相較去年同期的17.04億元，成長46.8%，每股純益18.66元。

而步入第4季，依該公司現階段所掌握的客戶群對於新款式產品投產和交貨時程進度規劃，每個月的出貨量均將站穩高峰，受益新品訂單出貨放量帶動，預期單季營收將有實力挑戰近八季新高，年增、季增率上看兩位數。

展望明年前景，法人認為，觀察美國2020至2023年打球人次增減變化，分別為2020年年增率13.9%、2021年年增率為5.5%，2022年則年減3.7%，去年恢復有4.2%的年增率，至於今年前八月打球人次成長1.4%。

依上述情況顯示，美國高爾夫球打球人次並未因為疫情結束而呈現衰退情況，預期在大環境維持成長態勢，加上品牌廠庫存控制得宜，以及新客戶訂單挹注，復盛應用2025年營運更上一層樓可期。