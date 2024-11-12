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潤泰新財報／前三季稅後純益144.95億元、EPS 5.31元 均創歷史新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

潤泰新（9945）第3季稅後純益35.55億元，年減41％，每股稅後純益（EPS）1.30元；累計今年前三季稅後純益144.95億元，年增32.3％，每股稅後純益5.31元，前三季稅後純益、EPS均創歷史新高。

潤泰新指出，今年除了完工交屋挹注本業外，因不動產評價利益挹注，加上認列南山人壽投資收益，推升獲利。

潤泰新今年進入完工交屋期，除了「潤泰央北」、「潤泰青田618」、「潤泰大安富陽」、「潤泰信義」等四案陸續認列外，第4季還有總銷19億「潤泰左岸生活」可完工交屋，全年營運看俏。此外，總銷60億元、接近完銷的「潤泰峰左岸」預計最快年底可取得使照，將成為明年業績動能之一。

法人認為，潤泰新因口碑佳，個案銷售狀況表現良好，且又以布局雙北為主，受大環境波動較小，加上手上的「潤泰玉成辦公大樓 」還有四成未出租，若出租後，預計可認列投資性不動產公允價值評價約25億元利益，未來營運穩健看俏。

展望未來，潤泰新指出，房市剛性需求永遠存在，並不擔心未來房市景氣波動，而公司在手個案儲備量豐富，預期未來十年每年營業額均可維持在100億元以上的規模。

南山人壽 房市 潤泰新

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