統一財報／前三季賺175億元、年增4.5% 旗下統一超、統一實皆報喜
統一（1216）企業集團11日公布第3季財報，單季稅後純益60.92億元，年增9.39%，每股純益（EPS）1.07元，累計今年前三季稅後純益175.3億元，年增4.5%，每股純益3.09元。
統一表示，第3季穩健成長主要受惠於食品本業、統一中控、統一超商（2912）及統一實業（9907）等獲利穩健挹注。
統一企業集團董事長羅智先日前強調，中國大陸是個典型的「大陸型」經濟體，統一在大陸在這個市場布局還非常渺小，在大陸市場仍舊必須跟國際大廠一起競爭。這種大陸型的經濟發展，要學會修身養性，大陸市場又大又深，在這個市場發展要學會忍耐，要學習大陸經濟體的發展布局與其他市場有那些不同。
他說，統一中控能朝著營收人民幣500億元挺進，每年都要因應市場變化加碼投資。
統一中控前三季稅後純益約73.35億元，年增11.5%，若還原去年處分合肥統一部分土地及建物之一次性收益，稅後純益更是成長35.9%，其中主要受惠食品及飲品業績同步增長，加上原物料價格回穩及產能利用率提高，帶動整體營運效益提升。
而旗下統一超受惠於台灣7-ELEVEN穩健展店，加上菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）等營運獲利增長，累計前三季稅後淨利92.85億元，每股純益8.93元，雙創同期新高。
統一實受惠鐵產品去年基期較低，並隨著客戶庫存因素排除，銷量明顯回升，飲料包裝成長力道維持增長趨勢，累計今年前三季稅後純益11.3億元，年增50.4%，每股純益0.72元，賺贏去年全年。
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