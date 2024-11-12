裕隆財報／前三季稅後淨利33.55億元 EPS 3.2元
裕隆（2201）董事會通過第3季財報，今年前三季稅後淨利33.55億元，年衰退5.5%，EPS 3.2元。其中第3季稅後淨利為12.75億元，小幅成長1.6%，EPS 1.21元。裕隆前三季合併營業收入650.18億元，較去年同期590.53億元，增加59.65億元，主要是來自e-POWER進口車銷售台數較去年同期增加，以及n7車型今年度開始銷售致使整體營收成長。
裕隆公司指出，合併營業利益60.15億元，較去年同期70.42億元，減少10.27億元，主要係受裕融企業融資業務占比減少，使其營業毛利下滑13.37億元所致。
稅後淨利33.55億元，較去年同期35.50億元，減少1.95億元；本期EPS 3.20元，主要受營業淨利減少所致。
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