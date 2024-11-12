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中興電財報／大嗑國內商機！前三季每股賺5.61元 創歷史新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
中興電林口廠。記者朱曼寧/攝影
中興電林口廠。記者朱曼寧/攝影

中興電（1513）12日公告，第3季稅後純益9.2億元，年增25％，創同期新高，每股稅後純益（EPS）1.86元；累計今年前三季稅後純益27.7億元，年增248.7％，每股稅後純益5.61元，前三季稅後純益、EPS均創歷史新高。

中興電受惠台電強韌電網計畫、離岸風電綠能產業興起等，大嗑國內商機，目前在手訂單逾400億元，能見度可達2026年，尤其中興電為國內唯一通過台電345kV氣體絕緣開關（GIS）認證廠商，長年獨占台電GIS訂單，因此台電每月釋出的標案，中興電都穩定拿數十億元。市場估，中興電GIS開關在台灣市占率達85%以上。

另，由於近年缺電、跳電事件頻傳，賴政府力拚強化電網韌性計畫，提早4年、在2028年完成，有鑑於此，國內要提早完成民生電力相關的關鍵工程，有望在未來幾年釋出更多的訂單量，將再增添重電族群的動能。

產能方面，中興電嘉義廠已於今年初投產，增建1,880坪廠房倉庫，提升產能20%。中興電表示，由於台灣市場就已供不應求，考量到未來的重電需求，目前已再增募40位技術人力、增加嘉義廠三座廠房整建及倉儲地約2,000坪投資，預期可增加兩到三成的產能，另規劃2026年以自動化焊接與AI報價系統，增加產出效率，屆時重電產能可年增20%。

氫能事業上，中興電目標到2050年持續推動氫能發電及生質能發電等綠能發電措施，增加氫能發電設施投資，發展生質能再生燃料技術，配合2050溫室氣體排放量較基準年2005降低50%的國家目標。

停車管理事業方面，中興電指出，旗下嘟嘟房今年相關業績可望成長兩成，預期2026年獨立分拆。

AI EPS 台電 綠能 離岸風電

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