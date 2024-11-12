基士德財報／前三季EPS達1.38元 獲利超過去年全年

基士德-KY（6641）公布，前三季累計營收13.65億元，年增13%，營運持續改善，歸屬母公司淨利5,038萬元，每股稅後純益1.38元，超過去年全年。

基士德指出，中國大陸國家統計局公布經濟數據顯示，第3季GDP年增4.6%略優於預期，累計前三季經濟增速為4.8%，雖然9月消費出現反彈，10月製造業採購經理指數（PMI）回到50.1%，但經濟成長仍充滿挑戰。統計局公布前9月全國規模以上工業企業實現利潤年減3.5%，企業獲利壓力較大。

基士德在中國大陸地區業績雖仍維持穩定，但因大陸市場競爭加劇結果影響獲利表現，導致前三季業內小虧716萬元，惟損失金額較前期大幅縮小；加上業外獲利5,823萬元的挹注（包含認列轉投資裕山公司的投資利益2,069萬元），獲利明顯優於去年同期。

因應淨零及水資源的需求，基士德台灣地區的業務將持續在設備、智能及公共工程等領域穩步前進。在中國大陸市場方面，「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）政策持續發力，換設備、換車、換家電等12個領域更新換新的細則全面推出，重點領域設備更新也獲得超長期國債資金支持，隨著超長期國債發行節奏加快，基礎建設速度將可能提高。

基士德將持續推動智能、高效及模組化的減碳產品與方案，穩固環保市場，並加速節能高效產品及水資源相關業務開發，以促進公司整體業務持續發展。