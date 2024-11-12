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華建財報／前三季稅後純益12億 創歷史新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

華建（2530）12日公告財報，第3季稅後純益5.28億元，較去年同期虧轉盈，每股稅後純益（EPS）0.63元；累計今年前三季稅後純益12.39億元，同樣較去年同期虧轉盈，創下歷史新高，每股稅後純益1.48元。

華建今年有5筆個案可完工交屋入帳，完工量約104.47億元，推升前三季營運，2025年預計有4筆個案可望完工交屋，完工量共156.8億元，2026年預計有5筆個案完工，完工量166.18億元。

華建指出，目前手握多筆個案，預期未來3年，每年完工量可達百億元動能無虞，其中包括總銷82億元的大案「大華縱橫」預計在2025、2026年可交屋入帳，預期2026年有望來到營運高峰。

華建近年全台獵地且開發模式多元，布局瞄準軌道經濟學、產專園區、新興重劃區及都更危老改建，目前手中有16筆開發案，合計總銷金額約650億元，中以桃園市布局最多、達10筆，占比約37%，總銷約242億元，其次為為台中市3筆新案，總銷約209億元、占比約32%。16筆建案中，已經有8筆以上的建案銷售中，外儲備開發案（含都更案）總銷金額約312.24億元。

EPS 建案 華建 都更

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