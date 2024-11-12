華建財報／前三季稅後純益12億 創歷史新高

裕融與中租這兩間公司在疫情時期因需求增長而股價飆升，以穩定的股利回報吸引了許多投資人。然而隨著經濟環境轉變，這些曾被視為「定存股」的公司如今正面臨壞帳風險的嚴峻挑戰。

2024-11-12 13:12